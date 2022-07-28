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1 час назад

Кадыров заявил о готовности чеченцев штурмовать что угодно по приказу Путина

Lenta.ru

Сотрудники чеченских спецподразделений готовы по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина взять штурмом любой населенный пункт. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил о готовности чеченцев штурмовать что угодно по приказу Путина
Фото: ReutersReuters

«Какие бы угрозы ни сыпали враги, сотрудников чеченских спецподразделений это никак не смутит. Посеять зерно страха в сердца воинов необъятной России за всю ее многовековую историю пытались не раз, однако враги навлекали на себя лишь их гнев. Гнев, который стирает в пыль недругов вместе с их коварными планами», — написал руководитель региона.

По словам Кадырова, «киевская верхушка» должна знать, что скоро в двери постучатся воины. «Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться», — добавил он.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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