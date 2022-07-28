Кадыров заявил о готовности чеченцев штурмовать что угодно по приказу Путина

«Какие бы угрозы ни сыпали враги, сотрудников чеченских спецподразделений это никак не смутит. Посеять зерно страха в сердца воинов необъятной России за всю ее многовековую историю пытались не раз, однако враги навлекали на себя лишь их гнев. Гнев, который стирает в пыль недругов вместе с их коварными планами», — написал руководитель региона.