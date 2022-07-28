В Госдуме высказались о возможности применения ядерного оружия

В случае присоединения Херсонской и Запорожской областей к России по результатам референдумов, на них будет распространяться доктрина ядерного сдерживания. О такой возможности заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, удары могут быть нанесены по центрам принятия решений — по Лондону, Вашингтону и Брюсселю. Однако российские войска не должны бить по другим областям Украины, которые потом придется восстанавливать, добавил депутат.

Для защиты любой территории России в случае большой угрозы применяется ядерное оружие, это российская доктрина ядерного сдерживания, добавил Федоров.