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1 час назад

В Госдуме высказались о возможности применения ядерного оружия

Lenta.ru

В случае присоединения Херсонской и Запорожской областей к России по результатам референдумов, на них будет распространяться доктрина ядерного сдерживания. О такой возможности заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, удары могут быть нанесены по центрам принятия решений — по Лондону, Вашингтону и Брюсселю. Однако российские войска не должны бить по другим областям Украины, которые потом придется восстанавливать, добавил депутат.

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Для защиты любой территории России в случае большой угрозы применяется ядерное оружие, это российская доктрина ядерного сдерживания, добавил Федоров.

«Но надо сказать, что эти территории являются нашими по итогам Второй мировой войны, и Россия просто восстанавливает контроль над сепаратистскими территориями», — уточнил он.

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