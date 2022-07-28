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56 минут назад

Кремль отреагировал на данные США о потерях ВС России на Украине

Lenta.ruиещё 7

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Кремль отреагировал на данные США о потерях ВС РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, добавил пресс-секретарь президента России. Это практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться, подчеркнул Песков.

Ранее издание NYT заявило, что в администрации президента США Джо Байдена оценивают потери ВС России на Украине в 75 тысяч человек убитыми и ранеными. Вместе с тем директор разведывательного управления ЦРУ назвал цифру в 60 тысяч военных, погибших или получивших ранения.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Верховный суд,ЦРУ,Администрация США,
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