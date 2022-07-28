Кремль отреагировал на данные США о потерях ВС РФ на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фейком публикацию про американские данные о потерях российской армии на Украине. Об этом пишет ТАСС.

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В настоящее время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, добавил пресс-секретарь президента России. Это практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться, подчеркнул Песков.