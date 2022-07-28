Песков прокомментировал слова Пушилина о призыве освобождать русские города

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о том, что пришло время «освобождать русские города».

На вопрос журналиста, поддерживают ли в Кремле настрой освобождать русские города на Украине , Песков заявил о необходимости освобождать Украину от неонацистских настроений.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что в целом нужно освобождать Украину от неонацистских настроений, и необходимо принять меры, которые и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в ЛДНР», — пояснил Песков.

Ранее глава ДНР Пушилин заявлял в своем Telegram-канале, что пришло время «освобождать русские города» — Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк. По его словам, речь идет о городах, которые были основаны «русскими людьми». Его пост был посвящен 78-летию освобождения города Брест, который, как он отмечает, стал «образцом мужества и сопротивления русского солдата».