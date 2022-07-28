«Чур, не обижаться»: Захарова ответила Зеленскому на слова о Киевской Руси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является единственной наследницей Киевской Руси. Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — заявила Захарова.

Напомним, что, выступая в честь Дня государственности Украины, Зеленский заявил, что страна является единственной законной наследницей Киевской Руси, не являясь «колонией или провинцией». По его словам, она существует с момента основания Киева 1,5 тысячи лет назад.