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29 минут назад

«Княже Володимир»: Захарова ответила Зеленскому на слова о Киевской Руси

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является единственной наследницей Киевской Руси. Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.

«Чур, не обижаться»: Захарова ответила Зеленскому на слова о Киевской Руси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — заявила Захарова.

Напомним, что, выступая в честь Дня государственности Украины, Зеленский заявил, что страна является единственной законной наследницей Киевской Руси, не являясь «колонией или провинцией». По его словам, она существует с момента основания Киева 1,5 тысячи лет назад.

Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

Ранее Захарова замечала, что фигура Зеленского перестала вызывать живой интерес у публики. Причиной этому она назвала военизацию образа украинского президента.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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