Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется для них невосполнимыми потерями. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Фото: Сергей Мороз/YouTube Сергей Мороз/YouTube

«Контрнаступление обернется для них невосполнимыми тяжелыми потерями. Попытка захвата освобожденной Херсонской области и Херсона встретит сокрушительный отпор и захлебнется, не успев развиться», — сказал Шеремет.

Он отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского «жизни украинского народа ничего не значат».

Также Шеремет добавил, что украинский лидер может дать команду для контрнаступления если ему прикажут британские и американские кураторы.

22 июля американская газета The New York Times писала, что Киев планирует провести контрнаступление на юге Украины, чтобы вернуть под свой контроль Херсон.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.