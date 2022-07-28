Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском

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В своей записи Захарова сделала отсылку к российскому революционеру Владимиру Ленину, который принимал непосредственное участие в создании Украинской республики.

«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», - написала представитель МИД.

Ранее Захарова выразила мнение, что Зеленский надоел Европе. По ее словам, образ украинского президента «безнадежно протух», а мировая аудитория его больше не воспринимает, т.к. «им обкормили». Именно поэтому западные СМИ принялись раскручивать его супругу Елену.