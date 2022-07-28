Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском

Официальные представитель МИД РФ Мария Захарова придумала анекдот про президента Украины и его супругу Владимира и Елену Зеленских. Его она опубликовала в своем Телеграм-канале.
В своей записи Захарова сделала отсылку к российскому революционеру Владимиру Ленину, который принимал непосредственное участие в создании Украинской республики.
«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», - написала представитель МИД.
Ранее Захарова выразила мнение, что Зеленский надоел Европе. По ее словам, образ украинского президента «безнадежно протух», а мировая аудитория его больше не воспринимает, т.к. «им обкормили». Именно поэтому западные СМИ принялись раскручивать его супругу Елену.
В последнее время Елена Зеленская стала появляться на обложках западным СМИ и давать интервью. По словам Захаровой, Зеленскому не смогли придумать новый формат и образ, его ресурс исчерпан. Теперь в политическом меню его подают под названием «Зеленский под Еленой».