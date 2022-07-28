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1 час назад

Захарова придумала анекдот про Зеленских

Елена Прошина

Официальные представитель МИД РФ Мария Захарова придумала анекдот про президента Украины и его супругу Владимира и Елену Зеленских. Его она опубликовала в своем Телеграм-канале.

Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей записи Захарова сделала отсылку к российскому революционеру Владимиру Ленину, который принимал непосредственное участие в создании Украинской республики.

«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», - написала представитель МИД.

Ранее Захарова выразила мнение, что Зеленский надоел Европе. По ее словам, образ украинского президента «безнадежно протух», а мировая аудитория его больше не воспринимает, т.к. «им обкормили». Именно поэтому западные СМИ принялись раскручивать его супругу Елену.

В последнее время Елена Зеленская стала появляться на обложках западным СМИ и давать интервью. По словам Захаровой, Зеленскому не смогли придумать новый формат и образ, его ресурс исчерпан. Теперь в политическом меню его подают под названием «Зеленский под Еленой».

Политика,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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