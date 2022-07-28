В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута

— Виктор Бут незаконно осужден и много лет ждет помощи от российского государства. Поэтому, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс, на мой взгляд, надо использовать. Это тот случай, когда важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника, — передает его слова РИА Новости.