В Госдуме прокомментировали возможный обмен Бута

Необходимо использовать любую возможность для освобождения российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов в четверг, 28 июля.
— Виктор Бут незаконно осужден и много лет ждет помощи от российского государства. Поэтому, если есть возможность добиться его освобождения, то такой шанс, на мой взгляд, надо использовать. Это тот случай, когда важна не симметричность, а забота о судьбе нашего соотечественника, — передает его слова РИА Новости.
Накануне США предложили России обменять осужденного в Америке предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана, который отбывает в РФ 16-летний срок по делу о шпионаже, а также на пойманную с наркотиками баскетболистку Бриттни Грайнер. Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал предстоящий телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого российской стороне будут представлены такие условия.
Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. В начале июля Химкинский городской суд Московской области начал рассматривать по существу дело спортсменки. Свою вину в содеянном она полностью признала.