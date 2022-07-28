Контрнаступление Киева обернется для Украины невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области «получит сокрушительные отпор и захлебнется». От подобных действий украинские власти предостерег депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время Киев неоднократно заявлял о планах контрнаступления на Херсонскую область.

«Но для Зеленского [президента Украины Владимира Зеленского] жизни украинского народа ничего не значат. Всего лишь очередная авантюра и сухая статистика», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что президент Украины, если ему прикажут британские и американские кураторы, может дать команду на контрнаступление. Он стал «кровавым диктатором», заключил Шеремет.