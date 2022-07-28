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1 час назад

Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале анекдот о президенте Украины Владимире Зеленском и влиянии его деятельности на страну.

Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском
Фото: ReutersReuters

«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», — написала она.

По мнению представителя МИДа, Зеленский надоел мировой общественности, «им обкормили», его формат общения и военизированный образ изменить «без несбыточной победы» не смогли, поэтому и переключились на образ супруги украинского президента — Елены Зеленской, его и «раскручивают западные медиа».

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова поделилась анекдотом про главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и президента Украины Владимира Зеленского. В конце сообщения она добавила смайлики с лицом клоуна, цирка-шапито и маски японского демона они.

Политика,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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