Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале анекдот о президенте Украины Владимире Зеленском и влиянии его деятельности на страну.

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«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», — написала она.

По мнению представителя МИДа, Зеленский надоел мировой общественности, «им обкормили», его формат общения и военизированный образ изменить «без несбыточной победы» не смогли, поэтому и переключились на образ супруги украинского президента — Елены Зеленской, его и «раскручивают западные медиа».

«Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется «Зеленский под Еленой», — заявила Захарова.