В Совфеде допустили присоединение к России новых территорий

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас допустил присоединение к России осенью 2022 года новых территорий. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ пресс-служба Совета Федерации РФ

По мнению сенатора, парламентарии в предстоящую сессию могут сконцентрироваться на работе по этой теме.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — написал Клишас.

Ранее сенатор предполагал, что Украина скоро лишится статуса субъекта международного права. Клишас тогда подчеркивал, что территория Украины продолжает являться «предметом переговоров».