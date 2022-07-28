У президента России Владимира Путина может появиться новый союзник в НАТО и G7. Ею может стать возможный приемник Марио Драги на посту премьера Италии Джорджия Мелони. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

По мнению автора статьи Марии Тадео, после ухода Драги с поста премьер-министра, Путин, надеясь, на старые дружеские отношения, скорее всего, будет рассчитывать на более мягкие санкции и давлению на Украину, чтобы она согласилась на условия Москвы.

«Итальянский политический класс испытывает странное увлечение Россией», — говорится в статье.

Также отмечается, что дружественно настроенный к Путину Сильвио Берлускони является союзником партии Мелони «Братья Италии». По мнению автора, политик будет играть центральную роль в новом итальянском правительстве.

Тадео отмечает, что Италия имеет важнейшую роль в мировой политике и это будет на руку Путину, так как решения Рима по санкциям будут иметь ключевое значение.