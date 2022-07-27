Захарова пообещала Финляндии ответные меры за отказ в выдаче виз россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва примет ответные меры на возможную отмену Финляндией выдачи шенгенских виз россиянам. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Фото:

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такое решение Хельсинки станет откровенно дискриминационной политической мерой в отношении российских граждан. Захарова также обратила внимание на то, что такая «дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод».

Ранее стало известно, что сообщение о запрете парламента Финляндии выдавать туристические визы гражданам России, оказалось частично недостоверным. Подобная информация стала распространяться в проукраинских Telegram-каналах.

При этом ведущие парламентские партии Финляндии 25 июля действительно выступили с предложением прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине, однако речи об официальном принятии данного решения не шло.