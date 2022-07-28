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55 минут назад

В МИД РФ рассказали об отсутствии обращения от США по переговорам Блинкена и Лаврова

Вечерняя Москваиещё 7

Российская сторона не получала обращений от Соединенных Штатов относительно телефонного контакта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ рассказали об отсутствии обращения от США по переговорам Блинкена и Лаврова
Фото: ReutersReuters

— Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную, — цитирует ответ МИД России ТАСС.

Накануне глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен анонсировал телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Американский госсекретарь намерен обсудить несколько «приоритетных» для Запада тем. Среди них освобождение осужденных в России американских граждан: обвиненного в шпионаже Пола Уилана и пойманной с наркотиками Бритни Грайнер.

До этого стало известно, что Вашингтон предложил Москве обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на Уилана и Грайнер.

Политика,Пол Уилан,Энтони Блинкен,Виктор Бут,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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