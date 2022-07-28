В МИД РФ рассказали об отсутствии обращения от США по переговорам Блинкена и Лаврова

Российская сторона не получала обращений от Соединенных Штатов относительно телефонного контакта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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— Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную, — цитирует ответ МИД России ТАСС.

Накануне глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен анонсировал телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Американский госсекретарь намерен обсудить несколько «приоритетных» для Запада тем. Среди них освобождение осужденных в России американских граждан: обвиненного в шпионаже Пола Уилана и пойманной с наркотиками Бритни Грайнер.