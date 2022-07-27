Госдеп анонсировал переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломата в ходе брифинга в Госдепартаменте.

Глава американского внешнеполитического ведомства не уточнил, когда именно пройдут переговоры, заявив, что они будут проведены в ближайшие дни.

Блинкен уточнил, что в ходе разговора не будет обсуждать Украину. По его словам, речь будет идти о судьбе задержанных в России американцев и об экспорте украинского зерна.

Это будут первые переговоры Блинкена и Лаврова с начала российской спецоперации.

Ранее Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена принимать участие в групповом фотографировании министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за его присутствия.