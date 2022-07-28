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25 минут назад

Зюганов назвал условие объединения КПРФ с эсерами

Вечерняя Москваиещё 7

КПРФ может объединиться с коллегами «Справедливая Россия — За правду» после выполнения программы коммунистов. Об этом заявил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов в четверг, 28 июля.

Зюганов назвал условие объединения КПРФ с эсерами
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

— Программа (партии — Прим. «ВМ») опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения, — сказал он.

Кроме того, Зюганов ответил на вопрос журналистов, которые уточнили, какие именно условия необходимо выполнить СРЗП для объединения. Лидер коммунистов отметил, что важным является выполнение программы партии в целом, передает РИА Новости.

15 июля стало известно, что партия «Единая Россия» решила поддержать кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера страны. Об этом сообщил глава фракции Владимир Васильев.

10 июля сообщалось, что представители Либерально-демократической партии России предложили поменять термин «президент» на «правитель». Отмечается, что для России это слово является относительно новым. Партия хочет, чтобы иностранное слово не укоренялось в русском языке окончательно.

Политика,Денис Мантуров,Владимир Васильев,Геннадий Зюганов,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Минпромторг,Единая Россия,
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