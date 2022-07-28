Зюганов назвал условие объединения КПРФ с эсерами

КПРФ может объединиться с коллегами «Справедливая Россия — За правду» после выполнения программы коммунистов. Об этом заявил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов в четверг, 28 июля.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

— Программа (партии — Прим. «ВМ») опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения, — сказал он.

Кроме того, Зюганов ответил на вопрос журналистов, которые уточнили, какие именно условия необходимо выполнить СРЗП для объединения. Лидер коммунистов отметил, что важным является выполнение программы партии в целом, передает РИА Новости.