Макрон обвинил Россию в развязывании "мировой гибридной войны"

"Россия, по сути, начала новый тип мировой гибридной войны", - утверждал Макрон в среду на пресс-конференции в Бенине . "Это совершенно ясно для нас, европейцев. Я это говорю для Африканского континента", - сказал он.

Российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.