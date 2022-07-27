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1 час назад

Макрон обвинил Россию в развязывании "мировой гибридной войны"

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал действия России в украинском конфликте "новым типом мировой гибридной войны".

Макрон обвинил Россию в развязывании "мировой гибридной войны"
Фото: ReutersReuters

"Россия, по сути, начала новый тип мировой гибридной войны", - утверждал Макрон в среду на пресс-конференции в Бенине. "Это совершенно ясно для нас, европейцев. Я это говорю для Африканского континента", - сказал он.

Макрон считает, что Россия использует "информацию, энергетику и продовольствие" в качестве оружия.

Макрон призвал готовиться к продолжительному продовольственному кризису

Российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

Политика,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,
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