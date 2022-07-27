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1 час назад

Песков: Путин не планирует встречаться с делегацией Израиля по ситуации с "Сохнут"

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует контактов с членами израильской правительственной делегации, которая собирается прибыть в Москву для урегулирования ситуации вокруг работы Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») в России. Об этом он сообщил ТАСС.

«Нет. Такого в планах нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, планируются ли у Путина или у представителей администрации президента контакты с делегацией.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июля Израильская правительственная делегация отправится в Москву, чтобы обсудить ситуацию с работой «Сохнута» в России.

«По заданию премьер-министра [Израиля — прим. ред.] Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером и проведет встречи с компетентными должностными лицами в России», — говорится в сообщении канцелярии правительства Израиля.

Израиль подготовит серию «политических мер» в случае ликвидации в РФ «Сохнута»

21 июля стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».

«Сохнут» — международная еврейская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и связями с диаспорой.

Политика,Видео,Яир Лапид,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минюст России,
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