«Покидаем Африканский континент под ливень — хорошая примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия–Африка», – написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в своей статье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с большим уважением относится к суверенитету государств Африки и их праву самим определять пути своего развития. Он подчеркнул, что несмотря на давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям.