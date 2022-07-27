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45 минут назад

Следующий форум Россия-Африка пройдёт в Санкт-Петербурге

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что форум Россия–Африка 2023 состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «Известия».

«Покидаем Африканский континент под ливень — хорошая примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия–Африка», – написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в своей статье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с большим уважением относится к суверенитету государств Африки и их праву самим определять пути своего развития. Он подчеркнул, что несмотря на давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке.

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