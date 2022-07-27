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1 час назад

Кадыров назвал «грабли», на которые регулярно натыкается НАТО

News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что специальная военная операция на Украине будет успешно завершена. По его словам, те грабли, на которые постоянно натыкается НАТО — это слепая вера в слабую военную составляющую России. Как подчеркнул Кадыров, еще никому не удавалось ни сломить, ни поработить русский народ.

Кадыров назвал «грабли», на которые регулярно натыкается НАТО
Фото: ТАССТАСС

С самого начала спецоперации страны альянса начали поставки оружия для затяжного противостояния России взлелеянным ими же на украинской земле нацистским группировкам, искренне веря в слабую военную составляющую нашей страны. И это очередные грабли, на которые уже с завидной периодичностью натыкается НАТО, — написал Кадыров.

Он отметил, что многие страны Запада постепенно начинают понимать: российская спецоперация завершится успехом, и никакие поставки оружия Украине не смогут переломить ситуацию. Кадыров добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выступает со справедливыми замечаниями про обстановку на Украине, но едва ли его услышат его европейские коллеги.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял форум свободных народов России, который прошел в Праге. Участники представили новую карту страны, поделенную на 34 государства, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения России. Сам факт появления такой карты чеченский лидер назвал подтверждением слов российских властей о попытках развала РФ со стороны «псевдолибералов».

Политика,Виктор Орбан,Рамзан Кадыров,НАТО,
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