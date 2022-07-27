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20 минут назад

Лавров заявил, что следующей целью в списке врагов Запада после России станет Китай

Газета.Ruиещё 2

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе, заявил, что следующей целью в списке врагов Запада станет Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".

"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай - на втором месте Все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать. Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", - пояснил Лавров

Лавров в Эфиопии назвал причину спецоперации

Ранее министр иностранных дел РФ говорил, что Россия сама определяет, что хорошо для ее безопасности, а что нет. Он пояснил, что долгое время Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты считали возможным решать за Россию, где находятся границы ее безопасности.

По словам Лаврова, с 2013 российская сторона заявляла о недопустимости создания русофобского государства на границе с Россией.

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