Глава МИД России Сергей Лавров , выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе , заявил, что следующей целью в списке врагов Запада станет Китай . Об этом сообщает РИА "Новости".

" НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай - на втором месте Все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать. Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", - пояснил Лавров

Ранее министр иностранных дел РФ говорил, что Россия сама определяет, что хорошо для ее безопасности, а что нет. Он пояснил, что долгое время Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты считали возможным решать за Россию, где находятся границы ее безопасности.