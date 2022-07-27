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16 минут назад

Bloomberg: Путину известно о симуляции единства ЕС по газу

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин отлично знает, что Евросоюз симулирует солидарность по внешнеполитическим вопросам, включая тему экономии газа. Об этом написал в Bloomberg специалист по европейской политике Андреас Клут, пишет ТАСС.

Bloomberg: Путину известно о симуляции единства ЕС по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, солидарность и единство Евросоюза в вопросах согласования плана по экономии газа, не более чем симуляция, о чем хорошо известно России.

«По своему обыкновению, 27 стран ЕС на этой неделе урегулировали последнюю размолвку об экономии газа обычным способом: они схитрили и выбрали компромисс. Газ удастся сэкономить - где-то, как-то - но во многих странах будет так много возможностей уклониться, лазеек и исключений, что вам потребуется увеличительное стекло, чтобы обнаружить солидарность», - написал Клут.

Он привел в пример ситуацию с наплывом мигрантов в Европу в 2010 году, когда Польша и Венгрия отказались помогать другим странам. При этом, по словам обозревателя, о разладе в Европе известно самим европейским властям, а также России, Китаю и США.

Ранее чешское представительство при Евросоюзе сообщило, что страны ЕС согласовали компромиссный план сокращения потребления газа к этой зиме. На какие именно уступки пошла Еврокомиссия, пока неизвестно.

Политика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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