Bloomberg: Путину известно о симуляции единства ЕС по газу

Президент России Владимир Путин отлично знает, что Евросоюз симулирует солидарность по внешнеполитическим вопросам, включая тему экономии газа. Об этом написал в Bloomberg специалист по европейской политике Андреас Клут, пишет ТАСС.

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По его мнению, солидарность и единство Евросоюза в вопросах согласования плана по экономии газа, не более чем симуляция, о чем хорошо известно России.

«По своему обыкновению, 27 стран ЕС на этой неделе урегулировали последнюю размолвку об экономии газа обычным способом: они схитрили и выбрали компромисс. Газ удастся сэкономить - где-то, как-то - но во многих странах будет так много возможностей уклониться, лазеек и исключений, что вам потребуется увеличительное стекло, чтобы обнаружить солидарность», - написал Клут.

Он привел в пример ситуацию с наплывом мигрантов в Европу в 2010 году, когда Польша и Венгрия отказались помогать другим странам. При этом, по словам обозревателя, о разладе в Европе известно самим европейским властям, а также России, Китаю и США.