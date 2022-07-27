Захарова ответила приревновавшему СМИ к Лаврову Боррелю

«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова Вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон, ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более», — написала Захарова.