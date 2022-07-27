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30 минут назад

Захарова ответила Боррелю, приревновавшему СМИ к Лаврову

Ura.Ru

Заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля являются «глупостью», поэтому западные СМИ их не цитируют. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила приревновавшему СМИ к Лаврову Боррелю
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова Вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон, ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более», — написала Захарова.

Захарова рассказала о «дыме от воскурений» на встрече Лаврова в Эфиопии

Ранее Боррель пожаловался, что западные СМИ уделяют ему гораздо меньше внимания, чем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В частности, он заявил, что пресса не цитирует его заявления в то время как любые слова Лаврова появляются во всех газетах.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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