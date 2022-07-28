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58 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России

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Вопрос присоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России должны решать сами жители этих территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос журналистов о том, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению в состав России новых территорий грядущей осенью, Песков заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Пресс-секретарь президента напомнил, что жители непризнанных республик «сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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