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23 минуты назад

В Крыму предложили расширить до Одессы географию спецоперации

News.ru

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо расширить географию южного направления спецоперации на Украине. Она должна включать Николаев и Одессу, отметил он в беседе с РИА Новости.

В Крыму предложили расширить географию спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине, — подчеркнул спикер.

Константинов добавил, что освобождение Николаева и Одессы обеспечит безопасность границ. Кроме того, будет положен конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе, считает глава крымского парламента.

Лавров заявил об отказе Киева завершать боевые действия

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров 20 июля заявил: географические задачи спецоперации на Украине изменились. Теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики. Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия, географические задачи спецоперации отодвинутся ещё дальше.

Политика,Армия,Владимир Константинов,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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