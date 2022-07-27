В Крыму предложили расширить географию спецоперации

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо расширить географию южного направления спецоперации на Украине. Она должна включать Николаев и Одессу, отметил он в беседе с РИА Новости.

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Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине, — подчеркнул спикер.

Константинов добавил, что освобождение Николаева и Одессы обеспечит безопасность границ. Кроме того, будет положен конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе, считает глава крымского парламента.