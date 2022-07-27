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21 минуту назад

Иностранцам предложили ограничить права на покупку земли в РФ

Елена Прошина

Иностранцам и юридическим лицам из недружественных стран могут запретить покупать землю в России, сообщают «Известия».

Иностранцам захотели ограничить права на покупку земли в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, предлагается дать возможность российскому правительству ограничивать оборот участков, находящихся в собственности субъектов из недружественных стран. Если инициатива будет одобрена, то иностранцы и компании из этих государств не смогут не только покупать землю в РФ, но и продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран.

Как следует из проекта закона, который внесен в кабмин, предлагаемые нововведения не позволяют изымать приобретенные ранее земельные участки. Представители фракции ЛДПР, которые разработали законопроект, говорят, что инициатива нацелена, прежде всего, на защиту национальных интересов в период санкций против Москвы.

«Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. В частности, при принятии проекта существенно ограничивается возможность участвовать в обороте земель вне зависимости от их целевого назначения. Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России», — сообщил один из авторов документа депутат Алексей Диденко.

Как напомнил политик, согласно Конституции России, земля — основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Поэтому в сложившейся ситуации, по его мнению, власти должны ограничить ее покупку и продажу иностранцам из недружественно настроенных государств, чтобы защитить этот важный ресурс РФ.

Политика,Алексей Диденко,ЛДПР,Правительство РФ,
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