Швейцария отказывает россиянам в выдаче виз

Власти Швейцарии отказывают россиянам в выдаче виз для работы в ООН. На это пожаловалась представитель России в ООН Ирина Тяжлова.
«Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией. […] Считаем категорически неприемлемой дискриминационную практику отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой ООН под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий», — сказала Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.
Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее российских дипломатов стали жестко ограничивать в правах в Великобритании. Они подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. По словам председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советника президента РФ Валерия Фадеева, победа над русофобией в европейских странах произойдет еще не скоро.
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