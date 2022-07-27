Швейцария отказывает россиянам в выдаче виз

«Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США , но и Швейцарией. […] Считаем категорически неприемлемой дискриминационную практику отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой ООН под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий», — сказала Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.

Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее российских дипломатов стали жестко ограничивать в правах в Великобритании. Они подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. По словам председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советника президента РФ Валерия Фадеева, победа над русофобией в европейских странах произойдет еще не скоро.