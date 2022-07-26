Депутат Соловьев призвал помешать группе Little Big выступать в России

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в разговоре с «Говорит Москва » призвал не давать площадки для выступления в России музыкальному коллективу Little Big, члены которого выступили против спецоперации на Украине .

«Я думаю, что самый главный удар по репутации — это отсутствие зрителей на их концертах. Ну и, конечно, государственное регулирование тоже необходимо. Не нужно давать им площадки для выступления», — заявил Соловьев.

Он предложил музыкантам выступать на Западе, где, по их мнению, --«правда», и где таких артистов ценят и уважают. По словам депутата, россияне вероятнее всего сами не захотят ходить на концерты Little Big, после того как узнают, что члены коллектива продвигают «русофобскую политику». В связи с этим Соловьев призвал российские СМИ активнее освещать то, как члены группы оценивают специальную военную операцию.