В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Депутат Соловьев призвал помешать группе Little Big выступать в России

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в разговоре с «Говорит Москва» призвал не давать площадки для выступления в России музыкальному коллективу Little Big, члены которого выступили против спецоперации на Украине.

Депутат Соловьев призвал помешать группе Little Big выступать в России
Фото: скриншотскриншот

«Я думаю, что самый главный удар по репутации — это отсутствие зрителей на их концертах. Ну и, конечно, государственное регулирование тоже необходимо. Не нужно давать им площадки для выступления», — заявил Соловьев.

Он предложил музыкантам выступать на Западе, где, по их мнению, --«правда», и где таких артистов ценят и уважают. По словам депутата, россияне вероятнее всего сами не захотят ходить на концерты Little Big, после того как узнают, что члены коллектива продвигают «русофобскую политику». В связи с этим Соловьев призвал российские СМИ активнее освещать то, как члены группы оценивают специальную военную операцию.

«Главный критерий — это отношение к публике, зрителей к их творчеству. Надо больше в СМИ рассказывать об их оценках специальной военной операции», — резюмировал политик.

Ранее уехавшая в США группа Little Big запланировала гастрольный тур по России.

Политика,Сергей Соловьев,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители