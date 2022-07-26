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56 минут назад

В Думу внесли законопроект о признании Украины террористическим государством

ТАССиещё 2

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России. Об этом во вторник сообщил лидер фракции СРЗП в Думе Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

В ГД внесли законопроект о признании Украины террористическим государством
Фото: ТАССТАСС

"Депутаты нашей партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" внесли законопроект о признании Украины террористическим государством. США и прочих пособников Зеленского мы предлагаем признать государствами - спонсорами терроризма. В отношении таких стран в рамках нашего законопроекта должны применяться те же меры, что и против террористического государства", - отметил Миронов.

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Авторы законопроекта считают, что имущество, принадлежащее гражданам Украины, "должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства".

"Аналогичные меры необходимо предпринять в отношении стран - пособников терроризма", - подчеркнул Миронов.

Он отметил, что по действующему законодательству РФ террористической может быть признана только организация. Однако, подчеркнул Миронов, некоторые страны "умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения".

"В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с ее "офисом Зеленского", - написал Миронов.

В связи с этим депутаты СРЗП предлагают ввести в российское законодательство понятия "террористическое государство" и "государство - спонсор терроризма". Законопроект также устанавливает основания для признания государства террористическим.

"Во-первых, если оно ответственно за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. Во-вторых, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества", - отметил Миронов.

Еще одним основанием для признания государства террористическим предлагается считать призывы к отчуждению части территории или нарушение территориальной целостности РФ.

"С таким государством необходимо разорвать все дипломатические отношения. Перечень государств - спонсоров терроризма, а также применяемые в отношении них меры должно определять правительство РФ", - добавил Миронов.

Политика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
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