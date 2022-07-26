В Кремле допустили возможность контактов Шредера и Путина

Встреча президента России Владимира Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером не планируется, однако контакты между ними не исключены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее корреспондент немецкого телеканала NTV заявил, что заметил Шредера в Москве.
«Насколько нам известно... он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — заявил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что сейчас Путин менее активно общается с Шредером, нежели во времена его работы канцлером ФРГ.
Напомним, что Шредер занимал пост Федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. До мая 2022 года находился в должности совета директоров компании «Роснефть». После начала спецоперации отказался уходить с должностей в российских компаниях, из-за чего был лишен различных привилегий в Германии, в том числе и кабинета в бундестаге.