В Кремле допустили возможность контактов Шредера и Путина

Встреча президента России Владимира Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером не планируется, однако контакты между ними не исключены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что ранее корреспондент немецкого телеканала NTV заявил, что заметил Шредера в Москве.

«Насколько нам известно... он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что сейчас Путин менее активно общается с Шредером, нежели во времена его работы канцлером ФРГ.