В Кремле не исключили контактов Путина со Шредером в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер сейчас находится в Москве. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

У представителя Кремля спросили, достоверна ли информация о прибытии экс-канцлера в российскую столицу.

«Он [Шредер] действительно в Москве, встречи как таковой [с президентом РФ Владимиром Путиным] нет, но контактов не исключаем», — объяснил Песков.

По словам Пескова, Путин и Шредер куда реже поддерживают контакты, чем раньше. Шредер находился на посту федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

Каких-либо подробностей вокруг предполагаемой встречи президента России и экс-канцлера Германии пока нет.