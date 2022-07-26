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20 минут назад

Песков подтвердил, что Шредер прибыл в Москву

Газета.Ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер сейчас находится в Москве. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

В Кремле не исключили контактов Путина со Шредером в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У представителя Кремля спросили, достоверна ли информация о прибытии экс-канцлера в российскую столицу.

«Он [Шредер] действительно в Москве, встречи как таковой [с президентом РФ Владимиром Путиным] нет, но контактов не исключаем», — объяснил Песков.

По словам Пескова, Путин и Шредер куда реже поддерживают контакты, чем раньше. Шредер находился на посту федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

Каких-либо подробностей вокруг предполагаемой встречи президента России и экс-канцлера Германии пока нет.

Во вторник, 26 июля, появилась информация, что Шредер несколько дней своего отпуска проведет в Москве. Экс-глава правительства Германии добирался в российскую столицу через Баку.

Политика,Герхард Шредер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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