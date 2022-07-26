Российский посол: двусторонние отношения России и Греции разрушены

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — цитирует дипломата НСН.