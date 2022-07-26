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27 минут назад

Российский посол: двусторонние отношения России и Греции разрушены

Газета.Ruиещё 2

Двусторонние отношения России и Греции были разрушены политикой Афин, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

Российский посол: двусторонние отношения России и Греции разрушены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — цитирует дипломата НСН.

По словам Маслова, Греция выбрала курс «на солидарность с общей западной линией».

Посол указал, что Афины — член НАТО и Евросоюза «со стажем», и страна всегда была ориентирована на Запад.

Политика,Андрей Маслов,НАТО,ЕС,
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