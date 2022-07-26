Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинул свою кандидатуру в депутаты городской думы города Асбест в Свердловской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Музыкант баллотируется в качестве кандидата-самовыдвиженца по 15-му округу. Его кандидатура еще не зарегистрирована.
Выборы пройдут 11 сентября. Всего в думу Асбеста баллотируется 81 человек. Из них 20 кандидатов от «Единой России», 14 — ЛДПР, 21 — от КПРФ, 5 — от партий «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» и «Новые люди». Еще 16 человек выдвинулись в качестве самовыдвиженцев.
Вадим Самойлов являлся членом Общественной палаты РФ, членом Авторского совета Российского авторского общества, а также был зарегистрирован в качестве доверенного лица Владимира Путина. Музыкант много раз посещал с концертами Луганскую и Донецкую народные республики. За это на Украине Самойлов был объявлен «персоной нон грата