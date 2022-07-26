Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты

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Музыкант баллотируется в качестве кандидата-самовыдвиженца по 15-му округу. Его кандидатура еще не зарегистрирована.

Выборы пройдут 11 сентября. Всего в думу Асбеста баллотируется 81 человек. Из них 20 кандидатов от «Единой России», 14 — ЛДПР, 21 — от КПРФ, 5 — от партий «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» и «Новые люди». Еще 16 человек выдвинулись в качестве самовыдвиженцев.