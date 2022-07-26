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18 минут назад

Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты

Елена Прошина

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинул свою кандидатуру в депутаты городской думы города Асбест в Свердловской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся в депутаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант баллотируется в качестве кандидата-самовыдвиженца по 15-му округу. Его кандидатура еще не зарегистрирована.

Выборы пройдут 11 сентября. Всего в думу Асбеста баллотируется 81 человек. Из них 20 кандидатов от «Единой России», 14 — ЛДПР, 21 — от КПРФ, 5 — от партий «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» и «Новые люди». Еще 16 человек выдвинулись в качестве самовыдвиженцев.

Вадим Самойлов являлся членом Общественной палаты РФ, членом Авторского совета Российского авторского общества, а также был зарегистрирован в качестве доверенного лица Владимира Путина. Музыкант много раз посещал с концертами Луганскую и Донецкую народные республики. За это на Украине Самойлов был объявлен «персоной нон грата

Политика,Вадим Самойлов,Владимир Путин,Коммерсант,КПРФ,ЛДПР,Общественная палата России,Единая Россия,
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