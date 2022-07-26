«Вызывает сожаление»: Захарова о позиции Израиля по ситуации вокруг Украины

Антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной и вызывает сожаление Москвы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Соловьев Live" во вторник.

Дипломат отметила "абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику" на уровне заявлений со стороны Тель-Авива в последние месяцы. По словам Захаровой, вопросы возникли, когда руководство Израиля на разных уровнях дало антироссийские оценки и позиция была оформлена только в проукраинскую сторону, "причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада".

Видео дня

В связи с этим Захарова подчеркнула, что импульс к усложнению двусторонних отношений с Израилем исходил не от России.

"Когда сейчас мы слышим комментарии руководства этой страны, что некоторые действия России на двустороннем треке могут повлиять на отношения, хочется задать вопрос, не считают ли эти самые люди, что их действия и заявления на протяжении этих месяцев уже повлияли на двусторонние отношения", - резюмировала она.

Судьба еврейского агентства для Израиля "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости и находится в ведении министерства юстиции. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Это вопрос министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно", - сказала Захарова.

21 июля в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации. Предварительное заседание по иску назначено на 28 июля.

В тот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид провел срочное совещание, посвященное этому вопросу. По его итогам было решено в ближайшее время направить в Россию израильскую правительственную делегацию, задачей которой станет "обеспечить продолжение деятельности Еврейского агентства в России".

"Сохнут" - международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом. 5 июля газета The Jerusalem Post сообщила, что российское правительство потребовало от руководства "Сохнут" прекратить деятельность в Российской Федерации. Причина требования не сообщалась.

На 25 июля 2022 года в Москву, по сообщению израильских СМИ, планируется визит делегации Израиля во главе с руководителем Совета национальной безопасности Эялем Хулатой с целью урегулирования ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") в РФ. Ранее Министерство юстиции РФ высказало в адрес этой автономной некоммерческой организации претензии, связанные с нарушением российского законодательства, и потребовало ее закрытия. "Сохнут" - международная сионистская организация, которая занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

Об истории этой организации, ее структуре и деятельности - в материале ТАСС.

История организации

В 1908 году Всемирная сионистская организация создала на территории Палестины, находившейся на тот момент в составе Османской империи, Палестинское еврейское бюро. Его функции заключались в представлении интересов евреев в отношениях с турецкими властями, помощи в иммиграции евреев в Палестину и в покупке там земли.

После распада Османской империи в 1922 году мандат на управление Палестиной получила Великобритания. В документе, выданном ей Лигой наций, впервые прозвучало название "Еврейское агентство" и были определены главные функции этого учреждения - "сотрудничать с правительством во всем, что касается создания еврейского национального очага". 11 августа 1929 года решением 16-го Сионистского конгресса в Цюрихе Палестинское еврейское бюро было переименовано в Еврейское агентство для Палестины, штаб-квартира была перенесена из Яффы (ныне Тель-Авив-Яффа) в Лондон. После образования Государства Израиль в 1948 году организация была переименована в Еврейского агентство для Израиля и стала основным связующим звеном между Израилем и еврейскими общинами по всему миру. Ее штаб-квартира находится в Иерусалиме.

Деятельность

С момента своего образования "Сохнут" отстаивало интересы иудеев в подмандатной Палестине. В 1930 году оно организовало политические выступления против британской "белой книги" (документ, разработанный министром по делам колонии Великобритании лордом Пассфилдом), налагавшей значительные ограничения на иммиграцию евреев в Палестину и приобретения ими земель. Это привело к тому, что документ так и не был утвержден. В 1934-1948 годах Еврейского агентство содействовало еврейской иммиграции в Палестину сверх установленных Великобританией квот - в этот период на палестинскую территорию нелегально въехали более 150 тыс. евреев. В 1933 году Агентство заключило соглашение с нацистской Германией, согласно которому около 50 тыс. немецким евреям было разрешено эмигрировать в Палестину с сохранением части имущества. Во время Второй мировой войны организация продолжала оказывать помощь евреям в переселении в Палестину. Кроме того, оно помогло завербовать 40 тыс. евреев для помощи британским вооруженным силам и их союзникам в борьбе против нацистов. После образования государства Израиль в 1948 году Агентство продолжало переправлять эмигрантов в Палестину, заниматься приемом и обустройством эмигрантов, а также налаживанием еврейского и сионистского образования в диаспорах. Для решения этих задач "Сохнут" действует непосредственно через своих представителей более чем в 65 странах мира.

С 1929 года "Сохнут" способствовало переселению в Израиль более 3 млн репатриантов и создало около тысячи новых поселений. Программы деятельности Агентства разделены на несколько направлений: репатриация (алия) в Израиль и помощь в освоении на месте; сохранение и укрепление еврейского самосознания в Израиле и в еврейских диаспорах; поддержка уязвимых слоев населения в Израиле и диаспорах. В рамках помощи в иммиграции в Израиль Агентство предлагает программы по переселению всей семьей, по профессиональной адаптации и получению образования в Израиле.

В целях сохранения еврейской идентичности "Сохнут" реализует множество программ как внутри Израиля, так и за ее пределами. Так, например, Partnership2Gether содействует развитию связей между еврейскими общинами по всему миру. В ней участвуют ежегодно свыше 350 тыс. человек. Действуют также различные образовательные программы, стажировки, инициативы по улучшению жизни еврейских общин и израильтян и др.

Агентство реализует ряд проектов, направленных на оказание материальной помощи незащищенным слоям населения в Израиле. Действует Фонд помощи жертвам терроризма, который оказывает финансовую помощь пострадавшим в терактах в Израиле. Осуществляется программа по наставничеству для несовершеннолетних подростков из неблагополучных семей, также таким детям представляется возможность обучаться востребованным техническим специальностям.

Структура

Высший орган правления Еврейского агентства - Генеральная ассамблея, ежегодное собрание, проходящее в Израиле и "наиболее полно и широко представляющее еврейский народ". В ней участвуют делегаты, избранные по следующему принципу: 50% представителей Всемирной сионистской организации, 30% Объединенных еврейских федераций и 20% от Основного фонда ("Керен а-есод", основная организация, собирающая пожертвования для Израиля). В ходе Ассамблеи перед делегатами традиционно выступают президент Израиля, премьер-министр и глава оппозиции. В заседаниях и дискуссиях обсуждаются такие вопросы, как демография, укрепление связей между евреями диаспоры и Израилем, антисемитизм, еврейская самоидентификация молодого поколения, репатриация и участие в еврейской общественной жизни.

Руководящий орган - Совет управляющих. Он контролирует бюджет организации, управляет ее операциями, разрабатывает политику и программы сотрудничестве с правительством Израиля. Члены Совета избираются на двухлетний срок в той же пропорции, что и Генеральная ассамблея. Председателем Совета в настоящее время является Марк Вильф.

Реализация программ и намеченной политики Агентства осуществляется Исполнительным органом под контролем Совета управляющих. В настоящее время его возглавляет Дорон Алмог.

За координацию между членами Ассамблеи, Совета управляющих и Исполнительного органа отвечает генеральный секретарь. Пост генерального секретаря занимает Джош Шварц.

Организация финансируется крупными еврейскими общинами и федерациями, фондами и спонсорами со всего мира, Международным товариществом христиан и евреев.

"Сохнут" в России и странах СНГ

Еврейское агентство начало работать на территории СССР при Михаиле Горбачеве, проводившим курс на сближение с Западом. Первое представительство открылось в 1989 году (за два года до восстановления разорванных в 1967 году дипотношений с Советским Союзом). После распада СССР в период 1990-2000-х годов из стран постсоветского пространства в Израиль эмигрировали почти 1 млн человек (около седьмой части население Израиля в тот период), в том числе из Российской Федерации - около 300 тыс. Основной причиной миграции стали политический и экономический кризис в странах, возникших после распада СССР. Впоследствии со стабилизацией ситуации в постсоветских республиках волна массового переселения пошла на спад.

В 2021 году, по данным Министерства репатриации и интеграции Израиля, число репатриантов из России выросло на 10% по сравнению с 2020 годом и составило 7,5 тыс. (27% от общего числа репатриантов).

Представительства Еврейского агентства работают в России, Белоруссии, Украине, Молдове, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Казахстане. В России они действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске.

Прекращение деятельности в России

21 июля 2022 года Министерство юстиции РФ подало иск в Басманный суд Москвы с требованием ликвидации Еврейского агентства для Израиля. Израильский 13-й телеканал утверждает, что "Сохнуту" инкриминируется сбор сведений о российских гражданах еврейского происхождения и то, что при репатриации отдается предпочтение ученым и предпринимателям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "это связано с соблюдением российского законодательства". 24 июля израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что "отношения с Россией важны для Израиля" и что закрытие "Сохнут" серьезно повлияло бы на отношения Израиля и РФ.

В Кремле связывают просьбу Минюста о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» с нарушением организацией законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его реакцию приводит РИА Новости.

Он заверил, что к просьбе Минюста российские власти не имеют никакого отношения.

«Это не связано с противодействием властями Российской Федерации утечке мозгов, а вызвано нарушением агентства "Сохнут" российских законов, подробности у Минюста», — сказал представитель Кремля.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел в воскресенье межведомственное совещание, посвященное ситуации с возможным закрытием в России Еврейского агентства для Израиля "Сохнут". В ходе него глава кабмина подчеркнул важность отношений с РФ для еврейского государства и отметил, что возможная ликвидация агентства в России серьезно повлияла бы на отношения двух стран, сообщила премьерская канцелярия.

"Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля и что большая еврейская община в России важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в Москве. Закрытие офисов Еврейского агентства ["Сохнут"] стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения [Израиля и РФ]", - говорится в заявлении канцелярии Лапида.

В совещании приняли участие представители целого ряда израильских министерств и ведомств, включая министров репатриации Пнину Тамано-Шату, главу Минфина Авигдора Либермана и министра строительства и жилищной политики Зеэва Элькина.

В ходе встречи были подтверждены планы по отправке в Россию израильской правительственной делегации для контактов с российской стороной по вопросу агентства "Сохнут".

"Премьер-министр дал инструкции делегации юристов быть в готовности отправиться в Москву, как только будет получено одобрение российской стороны на проведение переговоров, и делать все возможное для поддержания юридического диалога наряду с продвижением на высоком уровне дипломатического диалога по этому вопросу", - добавили в канцелярии.

Минюст России якобы пригрозил объявить несколько еврейских организаций иноагентами после того, как стало известно о его требовании закрыть еврейское агентство «Сохнут». Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Утверждается, что некоторые организации получили письмо с соответствующим уведомлением от Минюста. The Jerusalem Post отмечает, что это может быть связано с их источниками финансирования: в основном их поддерживают американские или израильские фонды. Одна из организаций (ее название не раскрывается) в разговоре с изданием отметила, что продолжает работу в прежнем режиме, несмотря на предупреждение.

В Израиле подготовят серию «политических ответных мер» в адрес России, если будет ликвидировано еврейское агентство «Сохнут». Такое поручение израильскому МИД дал премьер страны Яир Лапид. Подробностей нет.

По словам бывшего посла Израиля в Москве Цви Магена, израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям, пишет израильское издание Israel Hayome. Ранее Лапид говорил, что правительство Израиля планирует отправить в Москву делегацию для переговоров по поводу возможного закрытия агентства, которое помогает россиянам в репатриации. По данным Israel Hayome, члены делегации должны были вылететь еще в субботу, но Россия еще не подтвердила их визы.

На выходных The Jerusalem Post писала, что агентство планирует перенести московский офис в Израиль и управлять процессом репатриации дистанционно.

Комментирует обозреватель израильского информационно-аналитического сайта «Детали» Марк Котлярский:

— Мне кажется, что пока идет некая игра мускулами. Пока из того, что я видел на иврите, то есть в израильских СМИ, о каких-то конкретных мерах не сказано, есть только некие предположения. Наиболее вероятным представляется отмена вопроса с Александровским подворьем в Иерусалиме, которое стало решаться при Нетаньяху и потом, наоборот, было заморожено по решению иерусалимского суда уже при новом правительстве Лапида — Беннета, это первое. Второе — это, скорее всего, закрытие российского культурного центра в Тель-Авиве, который работает под эгидой российского посольства и достаточно знаковое место в Тель-Авиве, Израиле, о нем очень многие знают. Поэтому это будет достаточно серьезным ударом по российско-израильским контактам, потому что центр работает очень давно и известен своими различными мероприятими — и политическими, и культурными. Нельзя не признать, что ситуация накаляется, и, как она дальше будет развиваться, очень сложно предсказать, потому что «Сохнут» работает очень давно, начиная с 90-х годов, еврейское агентство «Сохнут», и никаких особенных претензий к нему не было. Я думаю, что это за этим стоит все возрастающий конфликт, который прежде всего вызван позицией, которую занял Лапид, в отличие от своего предшественника Биньямина Нетаньяху. Яир Лапид, придя к власти, занял четко прозападную, проамериканскую позицию, что не могло не сказаться на позиции России, которая, учитывая координацию России с Израилем во всем, что касается сирийского трека, можете себе представить реакцию России, когда глава израильского правительства занимает откровенно антироссийскую позицию. Если и найдены были какие-то нарушения, то это нарушения чисто административного порядка, которые вообще решаются на уровне телефонного звонка.

— Минюст пригрозил объявить несколько еврейских организаций иноагентами.

— Я пытался выяснить, не называли, просто было сказано в общем, какие-то некие определенные еврейские организации.

Еврейское агентство «Сохнут» разрабатывает секретный план по релокации своего офиса, расположенного в Москве, в Израиль.

Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации», — говорится в материале.

«Израиль до последнего отказывался присоединяться к санкциям США и ЕС, но теперь это, вероятно, неизбежно. России же есть чем ему ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Яир Лапид поручил подготовить серию «политических мер» в ответ на ликвидацию в России филиала агентства «Сохнут».

«Хотя до сих пор Тель-Авив не участвовал в этой кампании, несмотря на постоянное давление Вашингтона, теперь, судя по всему, мы увидим, как Израиль введет те же самые санкции, которые уже ввели США и ЕС», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.

«Тель-Авив не просто так старался избегать официального присоединения к рестрикациям. Тут речь идет об активности движения «Хезболла» на территории Сирии. Если Израиль предпринимает недружественные действия, то и Россия соответствующим образом ведет себя в зоне конфликта. То есть мы можем игнорировать какие-то действия «Хезболы», а можем препятствовать им», – замечает эксперт.

Собеседник уверен, что в Москве уже подготовлены механизмы ответных мер.

«Очевидно, Израиль включат в категорию недружественных стран. А это подразумевает под собой не только дипломатические ограничения, но и некоторые финансовые аспекты», – пояснил он.

При этом, уверен эксперт, у двусторонних отношений есть потенциал снова стать дружественными – например, после парламентских выборов, назначенных в еврейском государстве на ноябрь.

«Если к власти вернется Нетаньяху, ситуация может улучшиться. Это обусловлено его взаимоотношениями с Владимиром Путиным. Но проблема в том, что гарантий возвращения бывшего премьера пока нет. Да и предсказать это сложно в силу переменчивости израильской политики», – рассуждает политолог.