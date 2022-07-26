«Руководство Израиля на разных уровнях дает антироссийские оценки»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о возможном закрытии в России Еврейского агентства «Сохнут» лежит в правовой плоскости, им занимается Минюст. По ее словам, Москва сожалеет, что Израиль «занял неконструктивную и необъективную позицию» в отношении России – в том числе по украинскому вопросу. Сотрудник израильского ТВ рассказал «Газете.Ru», что в Израиле связывают трения между двумя странами с проукраинской позицией нового премьер-министра Яира Лапида.

Вопрос о возможном закрытии в России автономной некоммерческой организации "Еврейское агентство "Сохнут" находится в правовой плоскости и является ответственностью российского Минюста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки... и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону... она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада,— это, действительно, вызвало вопросы", - добавила она.

По словам Захаровой, российские власти сожалеют о занятии Израилем "неконструктивной и необъективной позиции" в отношении РФ, "в том числе по украинскому вопросу".

Басманный суд Москвы до конца июля рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии агентства "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации евреев в Израиль. Кроме того, московский Минюст предлагает исключить "Сохнут" из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля", — сообщили в пресс-службе суда "Интерфаксу".

По ее словам, претензии Минюста связаны с нарушением "Сохнутом" законодательства России при осуществлении своей деятельности.

Корреспондент одного из крупнейших коммерческих телеканалов Израиля Keshet 12 заявил "Газете.Ru" на условиях анонимности, что причинами ситуации вокруг "Сохнута" в стране считают, во-первых, опасения Кремля из-за "утечки мозгов" из России, во-вторых – ухудшение российско-израильских отношений после визита президента США Джо Байдена в Израиль и президента РФ Владимира Путина в Иран.

Кроме того, добавил собеседник, новый премьер-министр Израиля Яир Лапид "более проукраинский", чем предыдущий глава правительства Нафтали Беннет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля заявил, что возникшая ситуация никак не связана с "утечкой мозгов".

"Нет, это не связано с "утечкой мозгов", это связано с соблюдением российского законодательства", — сказал представитель Кремля журналистам.

Он также переадресовал вопрос к Минюсту РФ. Ранее о том, что "Сохнут" заподозрили в организации "утечки мозгов", сообщал израильский телеканал Reshet 13.

В распоряжении СМИ оказалось письмо, "направленное российскими властями в Израиль". В документе значилось, что агентство в первую очередь организует репатриацию граждан России еврейского происхождения, которые занимаются бизнесом и наукой.

Израильский журналист также заявил "Газете.Ru", что в СМИ идет дискуссия о том, актуально ли вообще сегодня Еврейское агентство "Сохнут", поскольку "люди могут просто сесть на самолет [и прилететь в Израиль]".

"Но я думаю, что ["Сохнут" важен], потому что они помогают с бумажной волокитой – а теперь люди боятся, что документы не будут составлены правильно и они не смогут уехать", - добавил собеседник.

24 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства "Сохнут" в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран. Власти Израиля решили отправить в Россию правительственную комиссию. Однако членам делегации якобы не выдали российские визы. Лапид поручил после этого МИДу Израиля подготовить серию "политических мер".

Экс-посол Израиля в Москве Цви Маген отметил, что еврейское государство может перестать придерживаться нейтралитета в украинском конфликте или даже присоединиться к западным санкциям в отношении РФ.