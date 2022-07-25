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1 час назад

Путин пообещал отдельно позвонить Голиковой после совещания с кабмином

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пообещал после сегодняшнего совещания с правительством отдельно переговорить с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, которая ранее не смогла ему дозвониться.

Путин пообещал отдельно позвонить Голиковой после совещания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слушая на этом мероприятии доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко, глава государства поинтересовался у него, как движется работа по теме дистанционной продажи рецептурных лекарств. При этом он также обратился к Голиковой: "Кстати, Татьяна Алексеевна, вы мне звонили, я не успел отреагировать. Не успел вам позвонить".

"Если вы по этой теме что-то хотели сказать, может быть, вы тоже включитесь в наш разговор", - предложил Путин.

Министр в ответ сообщил, что текст законопроекта "был полностью отработан, выверен и внесен в правительство", а в четверг планируется рассмотреть этот документ на заседании кабмина. Голикова, взяв слово следующей, подтвердила это и попросила разрешения позже перезвонить президенту.

"Да, хорошо, спасибо. Сразу, как закончим совещание, я тоже вам наберу", - пообещал Путин.

Помимо этого, глава государства попросил Мурашко доложить о том, как планируется восполнять нехватку онкологов в поликлиниках. Президент также напомнил, что на недавнем совещании обсуждалась модернизация первичного звена.

"Мы говорили о том, что в качестве ключевого показателя должна быть удовлетворенность населения медпомощью", - указал он, спросив, что сделано по этому направлению.

Министр в ответ пояснил, что необходимая методика утверждена, сейчас ее начинают внедрять, все планы и графики для этого уже утвержден

Политика,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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