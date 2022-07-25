Путин дал Мантурову новые полномочия

«Назначить заместителя председателя Правительства Российской Федерации — Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д. В. председателем попечительского Фонда перспективных исследований; членом наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“; членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ в качестве представителя Правительства Российской Федерации и председателем этого совета», — сообщается в тексте указа.