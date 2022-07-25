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30 минут назад

Лавров предупредил Украину о цене, которую она заплатит США

Ura.Ru

Украине придется подобно Европе подчиняться диктату США, закрывая глаза на ущерб для собственной экономики и социальной сферы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров предупредил Украину о цене, которую она заплатит США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили военную поддержку Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Америка планирует сохранить мировое лидерство после окончания российско-украинского конфликта.

Политика,Джейк Салливан,Сергей Лавров,
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