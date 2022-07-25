В России прокомментировали восстановление рабочих контактов с ЕС

«Говорить о каких-то среднесрочных, долгосрочных перспективах [сотрудничества] сложно, но, тем не менее, <...> это не означает, что Россия захлопывает дверь перед странами Евросоюза и намерена их за те санкции наказывать полным уходом с рынка ЕС. Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга», — прокомментировал постпред.