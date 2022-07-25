В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

В России прокомментировали восстановление рабочих контактов с ЕС

Lenta.ru

Российская сторона даже в условиях мировой напряженности не планировала прекращать рабочие контакты со странами ЕС и в будущем готова взаимодействовать с Европой и продолжать работу на равноправной основе. О возможности восстановления совместной работы заявил представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

В России прокомментировали восстановление рабочих контактов с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Говорить о каких-то среднесрочных, долгосрочных перспективах [сотрудничества] сложно, но, тем не менее, <...> это не означает, что Россия захлопывает дверь перед странами Евросоюза и намерена их за те санкции наказывать полным уходом с рынка ЕС. Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга», — прокомментировал постпред.

Ранее Чижов заявил о невозможности отказа ЕС от российского газа.

«Если говорить серьезно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов», — признал постпред.

Он отметил, что эти дальнейшие попытки санкционного давления «отражают нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы».

21 июля ЕС ввел в действие очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Рестрикции предусматривают запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Помимо этого, ограничения распространились на 57 физических лиц и девять российских организаций.

Политика,Владимир Чижов,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители