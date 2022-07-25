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1 час назад

Свердловский сенатор Россель покинет Совет Федерации

Ura.Ruиещё 1

Сенатор от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель осенью покинет Совет Федерации. Политик не вошел в список кандидатов, которых губернатор Евгений Куйвашев в случае своей победы на выборах делегирует в верхнюю палату парламента. Об этом URA.RU сообщили в областном отделении «Единой России».

Свердловский сенатор Россель покинет Совет Федерации
Фото: ura.ruura.ru

В сентябре Куйвашев участвует в губернаторских выборах. По правилам, он, как и любой кандидат, объявляет фамилии трех человек, которых в случае своей победы может делегировать в Совет Федерации. Пост в итоге займет кто-то один. Россель же в итоговый список губернатора не попал и потерял шансы вновь выдвинуться в сенаторы. Источники URA.RU еще в июне предупреждали об этом.

Оперативно дозвониться до Росселя агентству не удалось. Ранее в разговоре с URA.RU сенатор высказывал уверенность, что найдет другую работу, если не попадет в Совфед.

В Совете Федерации Россель работает на протяжении 13 лет — с 2009 года. До этого он много лет возглавлял Свердловскую область: в 1991—1993 годах как глава администрации региона, позднее уже как губернатор. В октябре политику исполнится 85 лет.

Политика,Эдуард Россель,Евгений Куйвашев,Единая Россия,Совет Федерации,
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