Свердловский сенатор Россель покинет Совет Федерации

Сенатор от Свердловской области, экс-глава региона (1991-2009) Эдуард Россель осенью покинет Совет Федерации. Политик не вошел в список кандидатов, которых губернатор Евгений Куйвашев в случае своей победы на выборах делегирует в верхнюю палату парламента. Об этом URA.RU сообщили в областном отделении «Единой России».

Фото: ura.ru ura.ru

В сентябре Куйвашев участвует в губернаторских выборах. По правилам, он, как и любой кандидат, объявляет фамилии трех человек, которых в случае своей победы может делегировать в Совет Федерации. Пост в итоге займет кто-то один. Россель же в итоговый список губернатора не попал и потерял шансы вновь выдвинуться в сенаторы. Источники URA.RU еще в июне предупреждали об этом.

Оперативно дозвониться до Росселя агентству не удалось. Ранее в разговоре с URA.RU сенатор высказывал уверенность, что найдет другую работу, если не попадет в Совфед.