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1 час назад

Путин учредил новый праздник в России

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин учредил новый праздник в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно указу, праздник учрежден в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.

Ранее с соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В министерстве подчеркнули, что памятная дата станет ярким событием для всех причастных к этой сфере, прежде всего преподавателей и мастеров, которые занимаются подготовкой будущих рабочих кадров.

Политика,Владимир Путин,Минпросвещения России,
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