Путин учредил новый праздник в России

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, праздник учрежден в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.
Ранее с соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В министерстве подчеркнули, что памятная дата станет ярким событием для всех причастных к этой сфере, прежде всего преподавателей и мастеров, которые занимаются подготовкой будущих рабочих кадров.