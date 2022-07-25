Лавров высказался о препятствиях для экспорта зерна из Одессы

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы, передает агентство «Прайм».

По его словам, зерновой терминал Одессы располагается на существенном расстоянии от военных объектов.

Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявил, что власти США разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности власти РФ соблюдать стамбульское соглашение.