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1 час назад

Лавров высказался о препятствиях для экспорта зерна из Одессы

Лера Букина

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы, передает агентство «Прайм».

По его словам, зерновой терминал Одессы располагается на существенном расстоянии от военных объектов.

Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявил, что власти США разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности власти РФ соблюдать стамбульское соглашение.

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Как сообщила Пауэр подчеркнула, план Б предполагает организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Также отмечается, что в планах есть «подгонка» украинских железнодорожных систем к европейскому железнодорожному стандарту.

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