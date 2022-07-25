Президент РФ Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания – 25 июля.

Среднее профессиональное образование направлено на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его можно получить после девяти классов основного или 10-11 классов среднего общего обязательного образования.