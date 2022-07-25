Лавров передал президенту Конго послание от Путина

Российский министр иностранных дел и глава Республики Конго провели встречу в президентской резиденции в Ойо.

Визит главы внешнеполитического ведомства России стал первым в истории двух стран. Ожидается, что Лавров сегодня также проведет переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел Конго Жан-Клодом Гакосо.

Ранее в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее» для ряда африканских изданий Сергей Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией.