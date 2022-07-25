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1 час назад

Лавров передал президенту Конго послание от Путина

Алиса Селезнёва

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Российский министр иностранных дел и глава Республики Конго провели встречу в президентской резиденции в Ойо.

Визит главы внешнеполитического ведомства России стал первым в истории двух стран. Ожидается, что Лавров сегодня также проведет переговоры со своим коллегой, министром иностранных дел Конго Жан-Клодом Гакосо.

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Ранее в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее» для ряда африканских изданий Сергей Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией.

По словам министра, именно действия Запада в ходе пандемии коронавируса привели к обострению ситуации на продовольственном рынке, а антироссийские санкции еще более усугубили ее. При этом Россия продолжает «добросовестно выполнять свои обязательства» по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров, заверил Лавров.

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