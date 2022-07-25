Песков ответил Шольцу на слова о ненадежности России

«Россия не заинтересована (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, США - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе», - сказал Песков.