Песков ответил Шольцу на слова о ненадежности России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия не является надежным поставщиком газа. По его словам, РФ всегда выполняет обязательства. Об этом пишет «Интерфакс».
Как отметил Песков, даже в самые сложные времена Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства.
«Эти заявления абсолютно контрастируют с реальностью и с историей поставок. То, что произошло снижение объемов поставок, связано с ограничениями, которые ввели сами европейцы. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия ограничений, которые видят сами европейцы и страдают от них», - сказал представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что РФ заинтересована и дальше поставлять газ в Европу, т.к. является ответственным поставщиком.
«Россия не заинтересована (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, США - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе», - сказал Песков.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России. По ее мнению, это рано или поздно произойдет.