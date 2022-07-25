Борисов получил новую должность

Юрий Борисов как гендиректор Роскосмоса будет спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности", - говорится в документе.

В 2018 году на эту должность был назначен Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял Роскосмос.