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10 минут назад

Песков: у Путина нет в планах посещение Японии и участие в похоронах экс-премьера Абэ

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление японских властей о том, что Россия была уведомлена о дате и месте похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В Кремле ответили поедет ли Путин на государственные похороны Абэ
Фото: ReutersReuters

Журналисты спросили представителя Кремля в ходе брифинга, намерен ли теперь президент РФ Владимир Путин посетить похороны Абэ.

В Японии определились с датой похорон Абэ

«Нет, у Путина нет в планах посещение Японии и участие в похоронах», — сказал Песков.

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что Токио уведомила все страны, с которыми имеет дипломатические отношения, о дате и месте проведения государственных похорон Синдзо Абэ. Россия также вошла в это число.

«Это правда, что мы сообщили всем странам, включая Россию», — сказал Кихара на пресс-конференции, сообщило агентство ТАСС.

Ранее издание Sankei сообщало, что японское правительство планирует запретить президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября.

СМИ напомнило, что Путин находится под персональными санкциями Японии, которые в том числе запрещают ему въезд в страну.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный мужчина заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

Политика,В мире,Синдзо Абэ,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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