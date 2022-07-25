В Кремле ответили поедет ли Путин на государственные похороны Абэ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление японских властей о том, что Россия была уведомлена о дате и месте похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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Журналисты спросили представителя Кремля в ходе брифинга, намерен ли теперь президент РФ Владимир Путин посетить похороны Абэ.

«Нет, у Путина нет в планах посещение Японии и участие в похоронах», — сказал Песков.

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что Токио уведомила все страны, с которыми имеет дипломатические отношения, о дате и месте проведения государственных похорон Синдзо Абэ. Россия также вошла в это число.

«Это правда, что мы сообщили всем странам, включая Россию», — сказал Кихара на пресс-конференции, сообщило агентство ТАСС.

Ранее издание Sankei сообщало, что японское правительство планирует запретить президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября.

СМИ напомнило, что Путин находится под персональными санкциями Японии, которые в том числе запрещают ему въезд в страну.