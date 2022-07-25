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27 минут назад

País: у Брюсселя есть «страхи» из-за «троянского коня» Путина

Ura.Ruиещё 2

Брюссель побаивается, что после отставки премьер-министра Италии Марио Драги, Рим выступит в роли «троянского коня» президента России Владимира Путина в Европейском союзе, поскольку страна зависима от поставок российских углеводородов. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País.

СМИ: у Брюсселя есть «страхи» из-за «троянского коня» Путина
Фото: ReutersReuters

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — написал обозреватель Мигель. Автор публикации объяснил, что Брюссель встревожен отношением Италии к РФ, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов.

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, сообщалось ранее. Он также распустил парламент страны, досрочные выборы в парламент назначены на 25 сентября.

Политика,Мигель,Марио Драги,Серджо Маттарелла,Владимир Путин,ЕС,
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