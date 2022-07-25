СМИ: у Брюсселя есть «страхи» из-за «троянского коня» Путина

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — написал обозреватель Мигель. Автор публикации объяснил, что Брюссель встревожен отношением Италии к РФ, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов.