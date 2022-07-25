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1 час назад

Лавров прибыл в Республику Конго

ТК «Звезда»иещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров прибыл в Республику Конго
Фото: ТАССТАСС

Как отметила Захарова, это первый визит главы внешнеполитического ведомства России/СССР в Республику Конго. Ожидается, что сегодня Сергей Лавров проведет переговоры с руководством африканской страны.

«После освобождения от колониального гнета Франции Республика Конго развивала дружеские отношения с Советским Союзом. Мы поддерживали друг друга на международной арене, советские специалисты помогали становлению независимой республики, в т.ч. возводили инфраструктурные объекты в стране», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также представитель МИД России добавила, что в СССР и России получили образование свыше восьми тысяч граждан Республики, многие из которых заняли руководящие должности.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет. Также известно, что у министра запланированы рабочие поездки в Уганду и Эфиопию.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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