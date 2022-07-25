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1 час назад

Лавров обвинил Европу в потакании США в ущерб себе

Lenta.ruиещё 5

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Конго Жан-Клодом Гакоссо в Браззавиле заявил, что в ситуации вокруг Украины Европа предпочла выполнять волю США. Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

Лавров обвинил Европу в потакании США в ущерб себе
Фото: ReutersReuters

Так министр ответил на просьбу прокомментировать слова президента Польши Анджея Дуда о том, что Россия «должна проиграть в войне».

«Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину, является свободным, становится ясно с каждым днем, когда вся Европа беспрекословно подчиняется диктату США... Такой вот свободный мир», — заключил Лавров.

Лавров прибыл в Республику Конго и на встрече с президентом страны Дени Сассу-Нгессо передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Визит Лаврова в Конго проходит в рамках его африканского турне.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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